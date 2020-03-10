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Mustafa Sandal ifadeye çağırıldı

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, kitabıyla ilgili ifadeye çağrıldı.

AA | 10.03.2020 - 11:12..
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Mustafa Sandal, "Beni Ağlatma" kitabında, eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli hakkında yer alan iddiaları nedeniyle ifadeye çağrıldı.

Samyeli, Beni Ağlatma adlı kitabında kendisi hakkında bir dönem ilişki yaşadıklarını öne süren Sandal hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde; şüpheli Sandal'ın, 1 Ocak 2020'de yayınlanan kitabının 1. baskısında Samyeli hakkında gerçek dışı beyanlarda bulunarak, onur ve saygınlığını zedelemeye yönelik ifadeler kullandığı, huzur ve sükununu bozduğu ve ismini rızası dışında kullanarak hukuka aykırı yayınladığı belirtildi.

Mustafa Sandal ifadeye çağırıldı

"HEM GÜZEL HEM AKILLI"

Dilekçede, kitabın Türkiye çapında satışa sunulduğu ve ilk baskısında, Samyeli ile ilgili olarak "Tam ilk albümü çıkardığım sırada Defne ile tanıştık. Türkiye'nin en güzel üç kadınından biri olarak seçilmişti ve podyumlarda fırtına gibi esiyordu. Hem çok güzel hem de çok akıllı bir kadın olarak ondan etkilenmemek mümkün değildi. Şimdi geriye dönüp bakınca düşünme tarzıma gülmeme rağmen o zaman yeni ünlü olmanın verdiği şımarıklık ve endişe karşımı duygularla onu kız arkadaşım olarak lanse edemeyeceğimi, bunun kızların bana olan ilgisini azaltacağını, ilişkimizi gizli olarak ilerletebileceğimizi söyleyince Defne de bana hak verdi ve sonunda beni terk etti. Defne'den sonra da birlikteliklerim oldu." ifadelerinin kullanıldığı aktarıldı.

Samyeli ile Sandal arasında hiçbir şekilde bir birliktelik yaşanmadığı vurgulanan dilekçede; kitapta yer alan, gerçeklik payı bulunmayan hayal ürünü ifadeler nedeniyle Samyeli'nin kendini haksız ve sansasyonel gündemin içinde bulup ağır eleştiri ve hakaretlere maruz kaldığı kaydedildi.

Dilekçede, Sandal'ın gerek kitabında kullandığı ifadeler gerekse de sonrasında yaptığı açıklamalarla, Samyeli'nin kendisiyle bir ilişki yaşadığı izlenimi yaratarak yalan beyanlarıyla Samyeli'yi küçük düşürdüğü, onurunu kırdığı, toplum içerisindeki itibarını ve saygınlığını zedelediği dile getirildi.

"4 KEZ GÖRDÜM"

Samyeli’nin, kitabın yayınlamasıyla birlikte haberdar olduğu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Dilerim Mustafa Sandal bu duruma bir netlik kazandırır da 25 senede topu topu 4 kez gördüğüm bir sanatçı arkadaşıma dava açmak durumunda kalmam." diyerek Sandal'a ikazda bulunduğu belirtilen dilekçede, Sandal'ın ise "Defne Hanım doğru söylüyor olabilir. Saymadım ama 4 kez görüşmüş ve ben yanlış yorumlamış olabilirim." diyerek kitaptaki beyanlarının yalan olduğunu net ve açık bir şekilde kabul ettiği aktarıldı.

İFADESİ ALINACAK

Dilekçede, Sandal'ın, "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, yayılması ve paylaşılması" ve "hakaret" suçlarından cezalandırılması talep edildi. Suç duyurusunu işleme koyarak soruşturma başlatan savcılık, Mustafa Sandal'ı ifadeye çağırdı. Sandal'ın ifadesinin alınmasının ardından soruşturmanın seyri netleşecek.

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