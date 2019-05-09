Mustafa Sandal kameraları görünce Melis'in elini tuttu

2019'un Ocak ayında manken Melis Sütşurup ile aşk yaşamaya başlayan Mustafa Sandal, 20 yaş küçük olan sevgilisi Melis Sütşurup ile bir alışveriş merkezinde gezerken görüntülendi. Kameraların kendilerini çektiğini gören Sandal, hemen sevgilisinin elini tuttu.
YENİ AŞKIYLA MUTLU
İki çocuğunun annesi Emina Jahoviç'den boşandıktan sonra Melis Sütşurup ile aşk yaşamaya başlayan şarkıcının, keyifli hali dikkat çekti. Soruları yanıtsız bırakan Sandal, yürüyen merdivenlerde sevgilisinin elini tutarak oradan uzaklaştı.