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Mustafa Sandal kameraları görünce Melis'in elini tuttu

Şarkıcı Mustafa Sandal ve sevgilisi Melis Sütşurup çifti, artık kaçmıyor.

Haber Merkezi | 09.05.2019 - 09:26..
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2019'un Ocak ayında manken Melis Sütşurup ile aşk yaşamaya başlayan Mustafa Sandal, 20 yaş küçük olan sevgilisi Melis Sütşurup ile bir alışveriş merkezinde gezerken görüntülendi. Kameraların kendilerini çektiğini gören Sandal, hemen sevgilisinin elini tuttu.

YENİ AŞKIYLA MUTLU

İki çocuğunun annesi Emina Jahoviç'den boşandıktan sonra Melis Sütşurup ile aşk yaşamaya başlayan şarkıcının, keyifli hali dikkat çekti. Soruları yanıtsız bırakan Sandal, yürüyen merdivenlerde sevgilisinin elini tutarak oradan uzaklaştı.

Mustafa Sandal kameraları görünce Melis'in elini tuttu

Mustafa Sandal kameraları görünce Melis'in elini tuttu

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