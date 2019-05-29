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Mustafa Sandal sevgilisine ihanet etti

Mustafa Sandal, Melis Sütşurup'un Türkiye'ye dönmesiyle Cannes'da çapkınlık turuna çıktı.

Haber Merkezi | 29.05.2019 - 13:35..
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Mustafa Sandal sevgilisine ihanet etti

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, 5 aylık sevgilisi MElis Sütşurup'la Cannes’da aşk tazeliyordu.

İddiaya göre, Fransa’da tatil yaptığı sevgilisini önden Türkiye’ye gönderen Mustafa Sandal, geçen akşam esmer bir kadınla samimiyeti ilerletirken bir hayranına yakalandı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde samimiyeti artıran ikili bir ara dudak dudağa öpüştü. Popçunun ihaneti de böylece sosyal medyaya yansıdı.

Mustafa Sandal sevgilisine ihanet etti

MELİS ALDATILDIĞINI ÖĞRENDİ

Aldatıldığını öğrenen Melis Sütşurup ise öfkeden deliye döndü. Sosyetik isim, ilk evliliğinden olan oğlunu da alıp Antalya'ya moral tatiline gitti. Mustafa Sandal'ın telefonlarına çıkmadığı öğrenilen Melis Sütşurup'un şu sıralar ilişkisini gözden geçirdiği konuşulanlar arasında.

Mustafa Sandal sevgilisine ihanet etti

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