Mustafa Sandal ve Sadettin Saran aynı kadına mesaj attı

Instagram hesabı hacklenen Cansu Taşkın'ın Mustafa Sandal ve Sadettin Saran'la olan konuşmaları güne damgasını vurdu. Mesajlar ortaya çıkınca Cansu Taşkın, açıklama yapmak zorunda kaldı.

İşte Cansu Taşkın'ın açıklamalarından satır başları:

"MUSTAFA BENİ YANINA ÇAĞIRDI"

''Mustafa ile boşanma haberlerinden sonra konuştuk. Yaz dönemiydi, o zamanlar konuştuk. Bu konuşmalar da ben hacklenince ortaya çıktı. Mustafa bana hep fotoğraf gönderiyordu. Gittiği yerleri gönderiyordu. 'Oradayım, buradayım' diye. İlk Instagram üzerinden konuşmaya başladık. Bizim konuştuğumuz dönemde kimse ile konuştuğunu görmedim. O haberler biz konuştuktan çok sonra çıktı. Buluşmadık ama telefonda konuşuyorduk. Beni Göcek'e davet etti ama benim o dönem sorunlarım vardı. Görüştüğüm biri vardı ayrılık aşamasındaydık, Mustafa ile konuşmamız da o döneme geldi.





"GERÇEK AŞKI ARIYOR BELKİ"

Hoşlanma durumu şöyle, onun konuşmalarından söyleyeyim hoşlanma durumu vardı yoksa konuşmazdık zaten. Ceren Hindistan benim yakın arkadaşım, onunla da konuştuk. Mustafa karakter olarak çok iyi bir insan. Konuşmaları kibar, centilmen… Ben konuşmalarımızı Instagram'dan silmedim hacklenince de ortaya çıktı. Bizim konuşma dönemlerimizde Ceren ile yazışmamıştı. O olaylar sonra oldu. Biz Ceren'le geçenlerde konuştuk o da şaşırdı. Mustafa da demek ki yeni boşandığı için doğru aşkı arıyordu kendine, o yüzden konuşuyor olabilir birkaç kişiyle... Sonuçta beni davet etti eğer karşılıklı bir görüşme olsaydı bir ilişki olabilirdi ama ben o dönem sorunlu bir ilişki yaşamıştım, görüşmedik. Belki görüşseydik çok farklı da olabilirdi.

"MUSTAFA İLE KONUŞTUĞUM İÇİN SADETTİN SARAN'A CEVAP VERMEDİM"

Sadettin Saran da bana mesaj attı. O dönem ben Mustafa ile görüşüyordum. Sonradan o dönemde Sadettin Saran'ın da Emina Jahovic ile görüştüğünü öğrendim. Onunlayken bana mesaj geldi. Çok garip bir duyguydu. Bir üçgenin içinde kaldım. Mustafa ve Sadettin'in bana yazması çok garipti. Sadettin Bey bana 'merhaba' yazmıştı. Ben o dönem Mustafa ile konuştuğum için cevap vermedim. Ben gece hayatı olan biri değilim. Yaptığım iş ayrıdır ama benim gece hayatım yok, çok ön planda olmak gibi bir derdim yok. İnsanlar gizli kalmak istiyor, o yüzden benimle görüşmek istiyor olabilirler.''