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Mustafa Şentop, Ceren Özdemir cinayeti hakkında konuştu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ceren Özdemir cinayeti ve Libya ile imzalanan mutabakat hakkında açıklamalarda bulundu.

AA | 06.12.2019 - 13:48..
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Bursa Orhangazi'de Bahçeşehir Koleji'nin açılışına katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gündemdeki konularla ilgili konuştu.

"İNFAZ SİSTEMİNİNİ DEĞERLENDİRMEMİZ LAZIM"

Kamuoyunda tepki çeken Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili konuşan Şentop;  "Cinayeti işleyen şahıs bağlamında söylüyorum, bu şekilde bazı mahkumların izinli olarak dışarıya çıkmamaları gibi hususlar da dahil olmak üzere, bizim infaz sistemimizi ciddi bir şekilde değerlendirmemiz, sadece işlenen suç bakımından değil zihin sağlığı, psikolojik durumu bakımından da mahkumların değerlendirilmesini gerektiren bazı tedbirleri almamız lazım." dedi.

"DOĞU AKDENİZ'LE İLGİLİ EN STRATEJİK ADIM"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Libya ile imzalanan mutabakatla ilgili de; "Türkiye'nin atmış olduğu bu adım, Doğu Akdeniz'de kendi arzularına göre cirit atmaya çalışan bazı ülkelerin, Doğu Akdeniz'in etrafındaki ülkelerin uluslararası hukuka göre sahip olduğu birçok hakkı, yetkiyi ihlal ederek, oldu bittilerle adım atmaya çalışanların da akıllarını başlarına almasını sağlayacak önemli bir hamledir. Türkiye'nin Doğu Akdeniz ile ilgili bugüne kadar atmış olduğu en stratejik adım, en büyük hamle. Bilhassa Yunanistan'ın adalar üzerinden planladığı, esasen uluslararası hukuka aykırı birçok hesabı da bozmuş oldu." diye konuştu.

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