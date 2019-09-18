Mustafa Varank, 2023 stratejisini açıkladı

Türkiye'nin, Cumhuriyet'in 100. yılı için attığı adımların planları belli oluyor. Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da bakanlığının, 2023 stratejisini açıkladı.

Bakan Varank'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar;

"AR-GE ALANINDAKİ ARAŞTIRMACI SAYISI 200 BİN KİŞİ OLACAK"

"Son 10 yılda ortalama yüzde 16,5 olan milli gelirde imalat sanayinin payını, 2023'te yüzde 21’e çıkarmayı hedefliyoruz. Sanayide çalışan işçi başına katma değeri 35 bin dolara ve imalat sanayi ihracatını da 210 milyar dolara yükseltmek istiyoruz. Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8’e, bu alanda insan kaynağını 300 bin kişiye, araştırmacıyı da 200 bin kişiye çıkaracağız. 2023'e kadar ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğünün, 5 milyar liraya ulaşmasını amaçlıyoruz. Türkiye’nin yıkıcı teknoloji alanlarında, küresel ölçekte marka olacak en az 23 akıllı ürün çıkarmasını hedefliyoruz."





ROBOT VE OTONOM ARAÇLARA TEŞVİK

Ayrıca Mustafa Varank, teknolojiye meraklı gençler için de önemli müjdeler verdi. "Özellikle 5G, robotlar ve otonom araçlar gibi alanlardaki mevzuat çalışmalarında proaktif olacağız." ifadelerini kullandı.

PROAKTİF NE DEMEK

Proaktif olmak durumu; gelişen olaylar karşısında olumlu düşünme, teşvik etme, çözüm odaklı olmakla açıklanıyor.