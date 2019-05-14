Mustafa Yeneroğlu istifasını sundu

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun, YSK'nın seçimleri yenileme kararının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları çok konuşulmuştu.

Bu süreçte AK Partili vekillerden farklı bir dil kullanan Yeneroğlu, duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Ancak bu durum parti içinde bazı problemlere neden oldu.

"HUKUKUN SESİNİZİ KISARSANIZ ALLAH DA SİZİN SESİNİZİ KISAR"

Yeneroğlu, YSK kararı sonrası, ""Büyük hukukçu Ebu Hanife'nin 'mihraptan ve minberden hukukun sesini kısarsanız, Hz. Allah da sizin nefesinizi, iflâhınızı kısar' ikazı her okuduğumuzda sarsılmamızı sağlıyorsa, hayırlı sahurlar dilerim.... aksi takdirde tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir.." ifadesini kullanmıştı.

"ÇOCUKLARIMIN YÜZÜNE BAKABİLMEK İSTİYORUM"

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Mustafa Yeneroğlu partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini içeren yazıyı Cumhurbaşkanlığı'na ilettiğini yazdı. Yeneroğlu telefonda Hande Fırat'a, “Ben bugüne kadar eleştiri ve endişelerimi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hep paylaştım. Ancak toplum gün geçtikçe kutuplaşıyor. Benim gibi düşünmeyen, yaşamayan, bakmayan insanların da huzurlu olmasını istiyorum çünkü onların huzuru da benim huzurum. Ben kimse ile beraber hareket etmiyorum. Çocuklarımızın yüzüne bakabilmek istiyorum” dedi.