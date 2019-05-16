Mustafa Yıldızdoğan'ın oğlu bedelli askerlik yaptı

Şarkıcı Mustafa Yıldızdoğan'ın oğlu Ahmet Yıldızdoğan, bedelli askerlik yasasından faydalanarak vatani görevini yapmak üzere Burdur'a gitti. Yıldızdoğan, oğlunun bedelli askerlik yapacğaını sosyal medya hesabından duyurdu.

BEDELLİ ASKER OLACAK

En çok bilinen milliyetçi şarkılardan olan Ölürüm Türkiye'm ile tanınan sanatçının oğlu Ahmet Yıldızdoğan, bedelli askerlik yasasından yararlanarak askere gitti. Mustafa Yıldızdoğan, haberi Twitter hesabından "Oğlum Ahmet ve bütün vatan bekçileri Allah’ıma emanetsiniz. Hiçbirinizin ayağına taş, yanaklarına yaş değdirmesin. Dualarımız bütün askerlerimize ve polislerimize..." sözleriyle duyurdu.