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Mustafakemalpaşa’da 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ekipler, şüphelendikleri bir araçtan 4 kilogram sentetik uyuşturucu madde buldular.

İHA | 27.09.2019 - 06:33..
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Bursa Mustafakemapaşa Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi aldı.

İlçenin tüm giriş çıkışlarını tutan ekipler, içerisinde Ahmet B., Hüseyin B. ve Ferhat S.’nin bulunduğu otomobili durdurdu.

3 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 4 kilo sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan Ahmet B., Hüseyin B. ve Ferhat S. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mustafakemalpaşa’da 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Mustafakemalpaşa’da 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

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