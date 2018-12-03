Muş’un Malazgirt ilçesinde 27 Temmuz 2015'te İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden teröristleri etkisiz hale getiren güvenlik güçleri arasında yer alan, jandarmanın "Alparslanlar" ve "Kılıçlar" adlı özel birliği, karlı dağlarda yürüttüğü mücadelede, teröristlerin korkulu rüyası oldu.

Bölgede, son teknoloji silah ve teçhizatla milletin huzuru ve vatanın bölünmez bütünlüğü için PKK'lı teröristlerle mücadele eden "Alparslanlar" ve "Kılıçlar", yaklaşık 2,5 yılda 40 teröristi etkisiz hale getirdi.

Terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan özel birliğe, operasyon esnasında eğitimli mayın arama köpeği "Eksen" de eşlik ediyor.

Jandarmanın özel harekat ve komando birliği, karlı dağlarda yürüttüğü arama tarama faaliyeti sonrası "Komando marşı" okudu.

"ŞEHİT BİNBAŞI KULAKSIZ'IN KANI YERDE KALMADI"

Muş Jandarma Komando Bölük Komutanı Teğmen Ali Yıldırım, terör örgütlerine yönelik operasyonların tüm şartlarda sürdürüldüğünü anlattı.

"Komandolar olarak buradaki görevimiz her türlü iklim ve arazi şartlarında yaz kış demenden tam donanımlı kıyafetlerle yıkıcı ve bölücü terör örgütlerini etkisiz hale getirmektir." diyen Yıldırım, "Kılıçlar ve Alparslanlar olarak Şehit Jandarma Binbaşı Aslan Kulaksız'ın kanını yerde bırakmadığımız gibi hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız." diye konuştu.

Muş'taki özel birlik PKK'nın korkulu rüyası VİDEO

İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma unsurlarınca, 27 Kasım'da, Malazgirt ilçesi Tatargazi köyünde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlenmişti.



Operasyonda, Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle "Gri kategoride" yer alan sözde Erzurum eyaleti doğu gücü sorumlusu "Zinar Amed" kod adlı Ali Akbaş ve 27 Temmuz 2015'te Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden sözde Erzurum eyaleti doğu gücü Malazgirt-Bulanık sorumlusu "Çektar Soro" kod adlı Muhammed Kaya, tespit edildikleri evde etkisiz hale getirilmişti.