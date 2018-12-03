taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2744
Euro
5.9864
Altın
1233.96
Borsa
95467.31
Gram Altın
209.265

Muş'taki özel birlik PKK'nın korkulu rüyası

Zorlu coğrafyaya rağmen terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüren “Alparslanlar” ve “Kılıçlar” adlı özel birlik, sorumluluk alanlarındaki PKK’lı 40 teröristi etkisiz hale getirdi.

AA | 03.12.2018 - 16:03..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Muş’un Malazgirt ilçesinde 27 Temmuz 2015'te İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden teröristleri etkisiz hale getiren güvenlik güçleri arasında yer alan, jandarmanın "Alparslanlar" ve "Kılıçlar" adlı özel birliği, karlı dağlarda yürüttüğü mücadelede, teröristlerin korkulu rüyası oldu.

Bölgede, son teknoloji silah ve teçhizatla milletin huzuru ve vatanın bölünmez bütünlüğü için PKK'lı teröristlerle mücadele eden "Alparslanlar" ve "Kılıçlar", yaklaşık 2,5 yılda 40 teröristi etkisiz hale getirdi.

Muş'taki özel birlik PKK'nın korkulu rüyası

Terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan özel birliğe, operasyon esnasında eğitimli mayın arama köpeği "Eksen" de eşlik ediyor.

Jandarmanın özel harekat ve komando birliği, karlı dağlarda yürüttüğü arama tarama faaliyeti sonrası "Komando marşı" okudu.

Muş'taki özel birlik PKK'nın korkulu rüyası

"ŞEHİT BİNBAŞI KULAKSIZ'IN KANI YERDE KALMADI"

Muş Jandarma Komando Bölük Komutanı Teğmen Ali Yıldırım, terör örgütlerine yönelik operasyonların tüm şartlarda sürdürüldüğünü anlattı.

"Komandolar olarak buradaki görevimiz her türlü iklim ve arazi şartlarında yaz kış demenden tam donanımlı kıyafetlerle yıkıcı ve bölücü terör örgütlerini etkisiz hale getirmektir." diyen Yıldırım, "Kılıçlar ve Alparslanlar olarak Şehit Jandarma Binbaşı Aslan Kulaksız'ın kanını yerde bırakmadığımız gibi hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız." diye konuştu.

Muş'taki özel birlik PKK'nın korkulu rüyası VİDEO

İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma unsurlarınca, 27 Kasım'da, Malazgirt ilçesi Tatargazi köyünde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle "Gri kategoride" yer alan sözde Erzurum eyaleti doğu gücü sorumlusu "Zinar Amed" kod adlı Ali Akbaş ve 27 Temmuz 2015'te Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden sözde Erzurum eyaleti doğu gücü Malazgirt-Bulanık sorumlusu "Çektar Soro" kod adlı Muhammed Kaya, tespit edildikleri evde etkisiz hale getirilmişti.

Muş'taki özel birlik PKK'nın korkulu rüyası

Muş'taki özel birlik PKK'nın korkulu rüyası

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Serra Yılmaz film için çarşafa girdi

Serra Yılmaz film için çarşafa girdi

257
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

541
Şenol Güneş'in soyunma odasında yaptığı konuşma

Şenol Güneş'in soyunma odasında yaptığı konuşma

25
Şehir içinde yer alan AVM’lerin trafiğe etkisi

Şehir içinde yer alan AVM’lerin trafiğe etkisi

155
Paris'te eylemciler yağmalara devam ediyor

Paris'te eylemciler yağmalara devam ediyor

98
Gazetecilerden Erdoğan'a: Fransa için endişeli misiniz

Gazetecilerden Erdoğan'a: Fransa için endişeli misiniz

36
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Sevim Dağdelen tepkisi

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Sevim Dağdelen tepkisi

92
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir