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Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kişiye muştalı saldırı

İstanbul'da karşıdan karşıya geçmek isterken sürücüyle kısa süreli tartışma yaşayan bir kişi, muştalı saldırı sonucunda yaralandı.

DHA | 09.05.2019 - 10:00..
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Suriyeli olduğu öğrenilen bir kişi, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada gelen aracı fark etmedi. Sürücü fren yaparak, durdu.

DEVAM ET İŞARETİNE SİNİRLENDİ

Yanında bir kadın bulunan sürücü, camı açarak Suriyeli kişiye laf söyledi. Eliyle 'devam et' işareti yapan kişinin hareketine sinirlenen sürücü, araçtan inerek saldırdı.

YOLUNA DEVAM ETTİ

Elinde muşta bulunduğu belirtilen saldırganı aynı araçtan inen kadın da durduramadı. Aldığı darbelerle yere yığılan kişinin yardımına çevredekiler koşarken, saldırgan hiç bir şey olmamış gibi aracına binerek yoluna devam etti.

Saldırı sonrası kaşı açılan ve kafasında yarıklar oluşan Suriyeli çevredeki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kişiye muştalı saldırı

Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kişiye muştalı saldırı

Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kişiye muştalı saldırı

Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kişiye muştalı saldırı

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