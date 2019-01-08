Varto ilçesinde önceki günden beri etkili olan ve okulların tatil olmasına neden olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Köy yollarının kapalı olmasından dolayı müşterileri gelmediği için siftah yapamayan esnaf, kardan adam yaparak zaman geçirdi.

Müşteri olmayınca esnaf 3 metrelik kardan adam yaptı VİDEO

ÇARŞIDA ÜÇ AYRI YERDE KARDAN ADAM YAPILDI

İlçe esnafı arasında başlayan kardan adam yarışı, renkli görüntülere sahne oldu. Muş Caddesi üzerindeki Aşağı Çarşı esnafı, müşteri gelmeyince üç farklı yerde kardan adam yaparak zaman geçirmeye çalıştı.

SİFTAH YAPAMAYAN ESNAF VAKTİNİ KARDAN ADAM YAPARAK GEÇİRİYOR

Küreklerle ve merdiven kullanarak kardan adam yaptıklarını söyleyen Erhan Coşkun isimli esnaf, kar yağışının en çok onları etkilediğini belirterek, "Kar yağdığında köylü ilçe merkezine gelmiyor. Köylü insanlar gelmeyince biz esnaflar da iş yapamıyoruz. Siftahımız dahi yok. Bizler de boş kaldığımız için zamanımızı kardan adam yaparak geçirmeye çalışıyoruz." dedi.

Esnaf Abdullah Işık ise kar yağışından dolayı boş kaldıklarını söyleyerek, “Bu nedenle de boş olan zamanımızı kardan adam yaparak geçirmeye çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

3 METRELİK KARDAN ADAMLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

3 metre boyundaki kardan adamı gören insanlar ise cep telefonları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vartolu sporseverler de kardan adama Vartospor atkısı taktı.