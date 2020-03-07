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Müşteri, tekel işletmecisi ve kızını darbetti

Avcılar'da bir şahıs, girdiği tekel bayisinde işletmenin sahibi anne ve kızını darp etti. Anne ve kızın darbedildiği o anlar, marketin güvenlik kamerası tarafından saniye kaydedildi.

İHA | 07.03.2020 - 19:45..
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İstanbul Avcılar'da  Betül Erdem (18) ve Annesi Leyla Alcan (42) işlettikleri tekel markette oturuyordu.

Bu sırada daha önceden tanıdıkları Sebahattin Ö. isimli adam markete geldi.

Erdem'in kendisine selam vermemesi üzerine adam sinirlendi ve küfür etmeye başladı.

Tekel bayi işleten anne ve kızını tekme tokat dövdü VİDEO

DARP RAPORU ALIP ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Erdem'in tepki vermesi üzerine adam tekme tokat kadına ve kızına vurmaya başladı. Yaşanan olay üstüne kadın ve kızı darp raporu aldıktan sonra şikayetçi oldu.

Sebahattin Ö.'nün anne ve kızını tekme tokat dövdüğü anlar kameralara yansıdı.

"GÜNEŞE KURŞUN ATMIŞ KİŞİLERİZ"

Yaşanan dehşet anlarını anlatan anne Leyla Alcan, "Ben ayıp oluyor lütfen küfürlü konuşmayın benim genç kızım var ve burası bir iş yeri yapmayın dedim. Biz Adanalıyız güneşe kurşun atmış insanlarız dedi ve devam etti. Betül ağabey ben genç bir kızım üslubuna dikkat et yapma böyle şey olur mu yani dedi. Lütfen dükkanımızdan çıkar mısınız dedi. Kızım konuşmalarından rahatsız olduğu için arka tarafa geçmek istedi. Tam bu sırada kızımı saçlarından tuttu, arkadaki duvara yasladı. Ben de kızımı korumaya çalıştım fakat bana da yöneldi. Korktuk ne yapacağımızı şaşırdık. Kızım şikayetçi olmayalım bizi tekrar darp edebilir, öldürebilir dedi. Ben de hayır dedim ben anne olarak senin arkandayım. Böyle bir olaya susmayacağız. Mutlaka şikayetçi olmamız gerekiyor dedim. Savcılığa gittim." ifadelerini kullandı.

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