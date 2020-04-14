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Müşterileri için özel steril bölme oluşturdu

Kırtasiyeci Murat Kengeç, koronavirüs salgınına karşı dükkanının içine özel bir bölme yaparak, gelen müşterileri için önlem aldı.

DHA |
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Müşterileri için özel steril bölme oluşturdu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 20 yıllık kırtasiyeci olan Murat Kengeç, karantina günlerinde vatandaşların çıktı, fotokopi ve diğer kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması için dükkanına özel steril bir ortam oluşturdu.

"MÜŞTERİLERİMİZ DÜKKANA TEK TEK GİRİYOR"

Kengeç, müşterilerin sıkıntı yaşamaması için dükkan içerisinde bir koruma alanı düşündüğünü belirterek, ''Salgın sonrası 10 gün dükkanı kapatmak zorunda kaldım, bu süre içerisinde hem müşteri sağlığı, hem kendi sağlığım için böyle bir sistem geliştirdim. Amacımız müşterilerimizin ihtiyaçlarını gönül rahatlığıyla alabilmelerini sağlamak. Koruma alanı sayesinde müşterilerimiz dükkana tek tek giriyor. Her akşam dükkanı kapattıktan sonra her yere dezenfektan sıkıyoruz ve temizliğini sağlıyoruz" dedi.

Müşterileri için özel steril bölme oluşturdu

"ESNAF KENDİ TEDBİRİNİ ALMALI"

Dükkanı gören vatandaşların şaşırdıklarını söyleyen Kengeç şunları söyledi:

"Vatandaşlar buraya geldiği zaman çok şaşırıyorlar. Gönül rahatlığıyla alışveriş yapabildiklerini söylüyorlar. Bu süreçte müşterilerimizden böyle bir karşılık almak beni çok mutlu ediyor. Tüm esnaf arkadaşlarımız, kendi dükkanlarında benzer tedbir alsa virüsün bulaşmayacağına inanıyorum."

Müşterileri için özel steril bölme oluşturdu

Müşterileri için özel steril bölme oluşturdu


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