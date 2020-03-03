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Müşterilerin 1,5 milyon lirasını başka hesaplara aktardı

Niğde'de bir bankacı ile müşterilerin yaklaşık 1,5 milyon lirasını hesaplarına aktardığı nişanlısı ve nişanlısının kardeşi tutuklandı.

AA | 03.03.2020 - 16:02..
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Niğde'nin Bor ilçesinde bir özel banka şubesinde hesap uzmanı olarak görev yapan G.Ç. (29), farklı tarihlerde 5 müşterinin hesabından 971 bin 594 TL, 21 bin 150 euro ve 48 bin 874 doları paravan olarak kullandığı 2 kişinin hesabından nişanlısı O.B. (29) ve onun kardeşi S.O.B'nin (24) hesabına aktardı.

TUTUKLANDI

Durumun anlaşılması üzerine Bor Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla G.Ç. ile paravan hesapların sahibi 2 kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Ç, tutuklandı.

PARAVAN HESAPLARIN SAHİBİ SERBEST BIRAKILDI

G.Ç'nin müşterilerin yaklaşık 1,5 milyon lirasını aktarırken paravan olarak kullandığı 2 hesabın sahibi kadın ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

NİŞANLI VE KARDEŞİ DE YAKALANDI

Olaydan sonra firar eden O.B. ve kardeşi S.O.B. saklandıkları evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş de tutuklandı.

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