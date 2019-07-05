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Müşterilerin kartlarını kopyalamak için lokanta açtılar

Yalova’da açtıkları lokantada müşterilerinin kart bilgilerini kopyalayarak hesaplarını boşaltan şebeke çökertildi.

İHA | 05.07.2019 - 14:27..
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gĞÜÜTÇ

Yalova’da vatandaşların kart bilgilerin kopyalayarak hesaplarını boşaltan şebekeye karşı harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü özel bir tim oluşturdu.

MÜŞTERİ BİLGİLERİNİ KOPYALADILAR

40 ayrı mağdurun 3 aylık hesap ekstrelerini inceleyen tim, alışveriş yapılan işyerlerinin kamera görüntülerini de mercek altına aldı. Bütün ip uçlarını toplayan ekip Yalova’da paravan olarak “Birbiçer” adlı lokantadaki şebeke elemanlarının yemek yemek için işletmeye gelen müşterilerin kart bilgilerini özel bir cihazla kopyaladıklarını ve daha sonra hesaplarını boşalttıklarını tespit etti.Müşterilerin kartlarını kopyalamak için lokanta açtılar

rdından işletme sahibi olan M.Ç. (49) ve çalışanlar Y.D. (55), A.A. (36) ile N.Ç’nin (50) evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şahısların evleri ve paravan olarak kurulan iş yerinde yapılan aramada pos cihazı ile cep telefonları, banka kartları ve hafıza kartları ele geçirildi.

İşletme sahibi M.Ç’nin ise 33 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Şahıslar emniyetteki sorgularının ardından tutuklanma talebi ile adliyeye sevk edilecek.


Müşterilerin kartlarını kopyalamak için lokanta açtılar

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