taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7318
Euro
6.3442
Altın
1460.13
Borsa
106745.62
Gram Altın
269.142
Bitcoin
48589.01

Musul ve Basra Başkonsoloslukları yeniden açılıyor

Çavuşoğlu, "Irak'ın tüm kesimlerine ulaşma hedefimiz doğrultusunda Musul ve Basra Başkonsolosluklarımızı yeniden faaliyete geçiriyoruz" dedi.

AA | 18.11.2019 - 11:51..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

11 Haziran 2014 tarihinde Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu'na, DEAŞ tarafından silahlı baskın düzenlenmiş ve Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz’ında aralarında olduğu 49 kişi rehin alınmıştı. 49 kişi olaydan yaklaşık 3 ay sonra, 20 Eylül 2014’de kurtarılarak Türkiye’ye getirilmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2014'teki DEAŞ baskınından sonra kapatılmak zorunda kalan Musul Başkonsolosluğu'nun yeniden açılacağını duyurdu

"MUSUL VE BASRA BAŞKONSOLOSLUKLARIMIZI YENİDEN FAALİYEYE GEÇİRİYORUZ"

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu; "Musul ve Basra başkonsolosluklarımızı yeniden faaliyete geçiriyoruz. Necef ve Kerkük’te ilk kez başkonsolosluk açılması için çalışıyoruz.” dedi.

Musul ve Basra Başkonsoloslukları yeniden açılıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
A Milli Takımımızın EURO 2020 muhtemel rakipleri

A Milli Takımımızın EURO 2020 muhtemel rakipleri

141
A Milli Takımımız son maçını kazandı

A Milli Takımımız son maçını kazandı

95
Bakan Varank ilk yerli balonla uçtu

Bakan Varank ilk yerli balonla uçtu

136
Kılıçdaroğlu, başörtülü kıza saldırıyı kınadı

Kılıçdaroğlu, başörtülü kıza saldırıyı kınadı

247
EYT'liler düzenleme konusunda ısrarcı

EYT'liler düzenleme konusunda ısrarcı

506
Pendik'te 3 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

Pendik'te 3 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

50
Restoranda evlilik teklifi yapan adama destek yağdı

Restoranda evlilik teklifi yapan adama destek yağdı

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir