Musul ve Basra Başkonsoloslukları yeniden açılıyor

11 Haziran 2014 tarihinde Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu'na, DEAŞ tarafından silahlı baskın düzenlenmiş ve Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz’ında aralarında olduğu 49 kişi rehin alınmıştı. 49 kişi olaydan yaklaşık 3 ay sonra, 20 Eylül 2014’de kurtarılarak Türkiye’ye getirilmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2014'teki DEAŞ baskınından sonra kapatılmak zorunda kalan Musul Başkonsolosluğu'nun yeniden açılacağını duyurdu

"MUSUL VE BASRA BAŞKONSOLOSLUKLARIMIZI YENİDEN FAALİYEYE GEÇİRİYORUZ"

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu; "Musul ve Basra başkonsolosluklarımızı yeniden faaliyete geçiriyoruz. Necef ve Kerkük’te ilk kez başkonsolosluk açılması için çalışıyoruz.” dedi.