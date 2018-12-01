Musul'da acil durum ilan edildi

Musul İl Meclisi tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, şiddetli yağışların etkili olduğu kentte meydana gelen sel felaketi nedeniyle, acil durum ilan edildiği belirtildi.
Açıklamada, sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü, sel sularında mahsur kalan bazı ailelerin de kurtarıldığı ifade edildi.
DEMİR KÖPRÜLER YIKILDI
Musul'a bağlanan birçok kara yolunun sel suları sebebiyle kapandığına işaret edilen açıklamada, kent merkezi dışındaki demir bir köprünün yıkıldığı, vilayetin güneyindeki bazı bölgelerin de su altında kaldığı belirtildi.
Irak'ta, 23 Kasım'da meydana gelen sel felaketinde, 21 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce ev hasar görmüştü.