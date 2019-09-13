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Musul'da patlama: 1 ölü

Hamamul-Alil bölgesinde seyyar satıcı arabasını hedef alan patlamada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralanarak hastaneye sevk edildi.

İHA | 13.09.2019 - 14:14..
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Musul'un güneyinde bir patlama yaşandı.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Musul’un güneyindeki Hamamul-Alil bölgesinde meydana gelen patlamada, saldırganlar bir seyyar satıcı arabasını hedef aldı. Patlamada 1 kişi yaşamını yitirirken bir kişi de ağır yaralandı.

Musul'da patlama: 1 ölü

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay sonrası patlama bölgesine gelen güvenlik güçleri bölgeyi kuşatma altına alırken yaralının çevredeki hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

GÜVENLİK İHLALLERİ YAŞANIYOR

Irak’ta 2003’ten bu yana özelikle Sünni nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde sürekli güvenlik ihlalleri yaşanıyor. Saldırıların birçoğunu kimse üstlenmese de Iraklı yetkililer saldırıların arkasında terör örgütü DEAŞ’ın olduğunu iddia ediyor.

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