Musul’daki yangın, 3 gün sonra kontrol altında

Irak İçişleri Bakanı Yasin Yaseri yayınladığı yazılı açıklamada, Musul kentindeki Mişrak kükürt fabrikasından çıkan yangının 3. Günün sonunda tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.
2 İTFAİYE ERİ ÖLMÜŞTÜ
Meydana çıkan yangında 2 itfaiye eri alevlere müdahale ederken yaşamını yitirmiş, 10 kişi de yayılan zehirli gazdan etkilenerek hastanelere kaldırılmıştı.
Kükürt fabrikasında çıkan yangının yol açtığı zehirli duman çevreye büyük zarar vermesinden endişe duyuluyordu. Yangının söndürülmesi Musul valiliği Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nden (IKBY) yardım istemesi üzerine IKBY’nin Duhok ve Erbil illerinden itfaiye ekipleri gönderilmişti.