Musul’daki yangın, 3 gün sonra kontrol altında

Milli güreşçi Evin Demirhan Avrupa'da üçüncü oldu

Denizli'de işçi Durmuş Sarı, sunta kesmek için kullandığı elektrikli testerenin cinsel organı ve bacaklarına saplanması sonucu ağır yaralandı.

Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada yaralanan 6 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

4

Rüşvet isteyen öğretim görevlisi suçüstü yakalandı

İzmir'deki Ege Üniversitesi'nde elektronik malzemeler ve tesisat onarımları için yapılan ihaleyi kazanan firmanın yetkilisinden rüşvet isteyen akademisyen gözaltında.