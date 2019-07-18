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Müteahhitler konut stoku için fon istiyor

Daire alımlarının azlığından şikayetçi olan Müteahhitler Birliği, devletten yardım bekliyor.

AA | 18.07.2019 - 17:16..
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Müteahhitler konut stoku için fon istiyor

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, Anadolu Ajansı Ekonomi Masası'na konuk oldu ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye'nin yıllık konut ihtiyacının 900 bin olduğuna işaret eden Yenigün, "Son bir senedeki hareketler insanları belirsizliğe götürdü. İnsanlar önünü göremiyor, dövizde mi kalayım, yüksek faiz mi alayım, gidip daire mi alayım? Daire alımları azaldı." diye konuştu.

"1 MİLYON KONUT STOKU VAR"

Yenigün, martta Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın açıldığını anımsatarak, şöyle konuştu: "Şu an konut stoku 800 bin ile 1 milyon arasındadır. Konutlar fon tarafından alınırsa sorun çözülmüş olacak. Fonu, Türkiye Emlak Katılım Bankası oluşturabilir. Bu alımlar olursa inanıyorum ki bu fon 2-3 yıl sonra daha çok para kazanacak. İnsanlar dairelerini alacaklar, hareket başlayınca işsizliğe de faydası olacak. Konut stoku müteahhitten fona geçmeli."

Yenigün, bu öneriyi Türkiye Emlak Katılım Bankası yetkilileriyle de konuştuklarını bildirdi.

"ÖNÜNE GELENE RUHSAT VERİLMESİN"

"Her önüne gelene ruhsat verilmemesi gerektiğini" vurgulayan Yenigün, plansız konut yapılmasının sakıncalarına dikkati çekti.

Müteahhitler konut stoku için fon istiyor

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