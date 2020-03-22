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Mutlu Kaya'nın ablası silahla vurularak öldürüldü

Ses yarışmasıyla tanınan Mutlu Kaya'nın ablası, erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü, zanlı gözaltına alındı.

İHA | 22.03.2020 - 18:03..
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Daha önce katıldığı ses yarışmasıyla tanınan ve silahla başından vurulması sonucu ağır yaralanan Mutlu kaya hayata tutunurken, ablası onun kadar şanslı olamadı.

KADINI SİLAHLA VURDU

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yaşayan abla Dilek Kaya ve sevgilisi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Çıkan tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu astsubay Yusuf Ç., belinden çıkardığı silahla Dilek Kaya'yı vurdu.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle yerde yatan Dilek Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Zanlı Yusuf Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Dilek Kaya'nın cesedi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Mutlu Kaya'nın ablası silahla vurularak öldürüldü

KARDEŞİ VURULDUĞUNDA SİBEL CAN'A SARILMIŞTI

Kız kardeşi Mutlu kaya'nın sevgilisi tarafından başından vurulup yaralanması sonrası, evlerine ziyarete gelen Sibel Can ile Dilek kaya sarılıp gözyaşı dökmüştü.

Bir süre konuşamayan ve yürüyemen Mutlu Kaya gördüğü tedavi ardından iyileşirken, ablasını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyor.

Mutlu Kaya'nın ablası silahla vurularak öldürüldü

"BENİ ALDATTIĞINI SÖYLEDİ"

Emniyete götürülen Yusuf Ç.,“Yaklaşık bir haftadır Dilek ile birlikte aynı evde kalıyoruz. Alkol almaya başladık. Daha sonra kendisinin beni aldattığını söyledi. Bunun üzerine aramızda tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya döndü. Belimden çıkardığım tabancayla başına tek el ateş edip öldürdüm.” dedi.

Yusuf Ç.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Mutlu Kaya'nın ablası silahla vurularak öldürüldü

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