Muud’dan kişisel müzik hafızası: Zamanda yolculuk

Dinleyicilerin yıllar içinde şekillenen dinleme alışkanlıklarından beslenen bu özellik, müzik geçmişine yeniden bir yolculuk yapma fırsatı sunuyor. Böylece her kullanıcıya kendine özgü bir müzik hikâyesi oluşturma fırsatı sunuluyor.

Muud, kullanıcı deneyimini zenginleştiren yeniliklerine bir yenisini daha ekledi. “Zamanda Yolculuk” özelliği sayesinde kullanıcılar, geçmiş yıllardaki dinleme alışkanlıklarından yola çıkılarak kendileri için oluşturulan özel listelere ulaşabiliyor. Yıllara, mevsimlere ve müzik türlerine göre şekillenen bu listeler, Muud dinleyicilerinin müzikle şekillenen anılarını yeniden keşfetmelerine olanak tanırken aynı zamanda kişisel müzik hafızalarına dair yeni bir bakış açısı sunuyor.

ŞARKILARLA ŞEKİLLENEN ANILAR YENİDEN KEŞFEDİLİYOR

Her dönemin hayatımızda farklı bir karşılığı bulunuyor. Bazen bir yolculuğa eşlik eden bir şarkı, bazen özel bir anı ya da hayatın belirli bir dönemini tanımlayan bir melodi yıllar sonra yeniden karşımıza çıkabiliyor. Muud’un “Zamanda Yolculuk” özelliği, kullanıcıların müzikle kurduğu bu kişisel bağları görünür kılarak onları kendi müzik geçmişlerinde özel bir yolculuğa davet ediyor.

Tamamen üyelerin kendi dinleme alışkanlıklarından beslenerek oluşturulan listeler, her kullanıcıya özel kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor. Geçmiş yıllarda en çok dinlenen şarkılar, belirli dönemlerde öne çıkan türler ve tekrar tekrar dinlenen parçalar bu özellikle yeniden gün yüzüne çıkarken dinleyiciler müzik zevklerinin zaman içindeki değişimini de keşfedebiliyor.

MÜZİK GEÇMİŞİNE HER AN ERİŞİLEBİLEN DİNAMİK BİR DENEYİM

Yıl sonu özetlerini beklemeye gerek bırakmayan “Zamanda Yolculuk”, müzik geçmişine her an erişilebilen dinamik bir deneyim sunuyor. Kullanıcı alışkanlıklarını gelişmiş teknolojiyle analiz eden özellik, müziğin yalnızca dinlenen değil, aynı zamanda yaşanan ve hatırlanan bir deneyim olduğunu da ortaya koyuyor.