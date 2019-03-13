Müzakereleri askıya alan AP'nin talebi

Ayasofya'nın konumunu Türkiye'nin dış ilişkilerinde sürekli gündem konusu haline gelen bir olgu olmuştur.

AP, katılım müzakerelerinin başladığı 2005 yılından bu yana ilk defa Türkiye'nin AB ile arasındaki katılım müzakerelerinde, bir kararını bu kadar net ve obejektif olarak yansıttı.

NEDEN 2005 YILINDAN BU YANA EN NET TAVRINI ORTAYA KOYDULAR

2005 yılında Bakanlar Kurulu'nun Ayasofya'nın müze yapılmasına dair kararının iptali için Danıştay'da dava açmıştı. Danıştay 10. Dairesi, derneğinin iptal talebini reddederek, dernek bu karara karşı karar düzeltme başvurusunda bulunmuştu. Ancak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu da başvurunun reddine kararlaştırmıştı.