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Müzede eğitim dönemine geçiliyor

Öğretmenlere görev ve sorumluluklarını uygulama yöntemine yeni bir bakış açısı getirmek amacıyla müzede eğitim dönemi başlıyor.

AA | 27.05.2019 - 19:18..
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Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasındaki iş birliği protokolü kapsamında öğretmenler müzede eğitim konusunda uzmanlaştırılıyor.

Müzede Eğitim Programı hem Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hem de Milli Eğitim Bakanlığının görev ve sorumluluklarını uygulama yöntemine yeni bir bakış açısı kazandırıyor.

RENKLİ YENİ YÖNTEMLER

Program, müzelerin ve müzeciliğin toplumda bilinirliğini artırmak, müzeleri birer eğitim kurumuna dönüştürürken müzecilik kültürünü genç nesillere aşılamak amacını taşıyor. Program çerçevesinde öğrencilerin hem tarihi ve kültürel zenginliklerimizi yerinde ve detaylı bir şekilde hem de müfredat dahilindeki konu başlıklarını farklı, renkli ve etkili yeni yöntemlerle öğrenmelerini sağlanması hedefleniyor.

AYASOFYA'NIN GEOMETRİK ZENGİNLİĞİNDEN FAYDALANILACAK

Müzede Eğitim Programı ile öğretmenler, öğrencilerine sağlıklı ve doğru bir müzecilik kültürünü nasıl vermeleri gerektiğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığının uzman isimlerinden teorik ve uygulamalı dersler alacaklar. Böylece çocuklar ve gençler bir müzenin nasıl gezileceği, neye hizmet ettiği ve önemine dair bilgilenirken öğretmenler müze temasına göre belirledikleri dersleri öğrencilerine daha kalıcı ve akıcı şekilde vermiş olacaklar.

Örneğin geometri dersini işleyen bir matematik öğretmeni Ayasofya’nın geometrik zenginliğinden yararlanarak dersini burada anlatabilecek. Bu dersi anlatırken geometriyle birlikte öğrencilerine Ayasofya’nın tarihteki yerini ve önemini, dolayısıyla bu tarihi yapıda iz bırakan uygarlıkları ve İstanbul’un dünya için önemli bir marka şehir olduğunu da anlatmış olacak. Resim Heykel Müzesinde sanat akımlarını anlatan bir öğretmen yine öğrencileri aracılığıyla geniş kitlelerde Resim Heykel Müzesi için bir farkındalık oluşturacak. Bu vesileyle müzelere ilgi ve dolayısıyla ziyaretçi sayısı da artacak.

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