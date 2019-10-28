Müzik öğretmeni mangaldan zehirlenerek öldü

Elazığ'ın Dilek köyünde bulunan Seyda Molla Bahri İmam Hatip Ortaokulu'nda görevli 50 yaşındaki müzik öğretmeni Akın Demirol, yalnız gittiği bağ evininin bahçesinde mangal yaktı.

İlerleyen saatlerde havanın soğumasıyla Demirol, mangalı evin içerisine aldı.

AİLESİ HABER ALAMADI, İHBAR ETTİ

Bir süre kendisinden haber alamayan ve Elazığ merkezde yaşayan ailesi, bağ evine geldiğinde Demirol'u yerde hareketsiz yatarken gördü. Ailenin ihbarıyla olay yerine sağlık görevlileri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

MORGA KALDIRILDI, OTOPSİ YAPILACAK

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Demirol'un öldüğü belirlendi. Demirol’un cansız bedeni, otopsi için ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.