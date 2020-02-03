Müzik öğretmeni ve berber cinsel istismardan tutuklandı

Şanlıurfa kent merkezinde özel bir okulda 4 kız öğrenciyi taciz ettiği için hakkında açılan soruşturmanın ardından gözaltına alınan müzik öğretmeni Mehmet Emin K. ile Viranşehir ilçesinde iş yerinde küçük çocuğa istismarda bulunan berber Ramazan A.’nın, emiyetteki işlemleri tamamlandı.
İKİSİ DE TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece 'çocuğa karşı cinsel istismar' ve 'hüriyetinden yoksun kılmak' iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.