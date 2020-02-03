taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9844
Euro
6.6234
Altın
1579.17
Borsa
119079.78
Gram Altın
304.067
Bitcoin
55866.28

Müzik öğretmeni ve berber cinsel istismardan tutuklandı

Şanlıurfa’da, küçük yaşta çocuk ve öğrencilere cinsel istismarda bulunan müzik öğretmeni ve berber, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 03.02.2020 - 13:54..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Şanlıurfa kent merkezinde özel bir okulda 4 kız öğrenciyi taciz ettiği için hakkında açılan soruşturmanın ardından gözaltına alınan müzik öğretmeni Mehmet Emin K. ile Viranşehir ilçesinde iş yerinde küçük çocuğa istismarda bulunan berber Ramazan A.’nın, emiyetteki işlemleri tamamlandı.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece 'çocuğa karşı cinsel istismar' ve 'hüriyetinden yoksun kılmak' iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

İlginizi Çekebilir
Elektronik kelepçeyi kırdı, mahkeme bırakmadı
Aydın'da 3 yıl önce boşandığı eski eşine şiddet uygulayıp, tehdit ettiği gerekçesiyle mahkeme kararıyla 3 aylığına takılan elektronik kelepçeyi kıran şüpheli, tutuklandı.
Polis, karda iz bırakan hırsızı yakaladı
Van'da telefon kablosu çalan hırsız tutuklanırken, olay anına ilişkin 105 saatlik kamera kaydı incelendi.
Kamyona ve bariyere çarpan sürücü hayatını kaybetti
Edirne'de meydana gelen feci kazanın ardından kamyon sürücüsü, gözaltına alındı.
Düzce'de kanlar içerisinde bir erkek cesedi bulundu
Düzce’de bir kişi, evinin önündeki iş yerinde komşuları tarafından ölü olarak bulundu. Polis ekipleri, inceleme sırasında güvenlik kamerası harddiskini adamın evinin önünden geçen derede buldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Esad rejimi İdlib'de Türk askerine saldırdı

Esad rejimi İdlib'de Türk askerine saldırdı

733
Görevde olan bekçi sayısı ve maaşları

Görevde olan bekçi sayısı ve maaşları

2651
Avustralya'nın başkent bölgesinde 55 bin hektar kül oldu

Avustralya'nın başkent bölgesinde 55 bin hektar kül oldu

106
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna yolcusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna yolcusu

397
Rusya'dan İdlib açıklaması

Rusya'dan İdlib açıklaması

229
TSK'nın rejim güçlerini vurduğu anlar

TSK'nın rejim güçlerini vurduğu anlar

206
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'ya net uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'ya net uyarı

269
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir