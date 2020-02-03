Müzik öğretmeni ve berber cinsel istismardan tutuklandı

Bayrampaşa'da, 2 katlı bir iş hanında çıkan yangını kontrol altına almaya çalışan itfaiye erlerinden biri düşerek, ağır yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa’da, küçük yaşta çocuk ve öğrencilere cinsel istismarda bulunan müzik öğretmeni ve berber, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ocak ayında en fazla otomotiv endüstrisi ihracatı yapıldı

Ocak ayı ihracat verisinin açıklanmasının ardından, ihracatın en çok artığı sektörler, yoğunlaştığı ya da ihracatında kıpırdanmalar yaşanan iller de paylaşıldı.