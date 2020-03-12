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Myanmar'da 99 milyon yıllık dinozor fosili keşfedildi

Myanmar'da, 99 milyon yıllık kehribarın içinde bilinen en küçük dinozor fosili keşfedildi. Dinozorun, en küçük kanatlı türü olarak anılan arı sinek kuşuna benzer ölçülerde olduğu belirtiliyor.

Haber Merkezi | 12.03.2020 - 08:35..
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Bilim insanları, şimdiye lkadar bulunan birçok fiosille geçmişi aydınlatmaya çalışıyor. Yeni gelen bilgilere göre araştırmacılar, 99 milyon yıllık kehribarın içinde bilinen en küçük dinozor fosilini keşfetti.

14 milimetrelik bir kafatasına sahip dinozorun, bugün en küçük kanatlı türü olarak anılan arı sinek kuşuna benzer ölçülerde olduğu açıklandı.

dinzoor

KEMİK YAPISI BİLİM İNSANLARINI ŞAŞIRTTI

Bu yeni türe, "Oculudentavis khaungraae" isminin verildiği, daha önce sadece bazı kertenkelelerde görülen göz kemiği yapısının bilim insanlarını şaşırttığı ifade edildi.

Bugüne kadar keşfedilen en küçük dinozorların yüzlerce gram ağırlığında olduğu düşünülürken, yeni türün yaşayan benzeri arı sinek kuşunun, 2 gram geldiğine işaret edildi.

Çok iyi durumdaki fosil kafatasında ise yaklaşık 100 dişin bulunduğu kaydedildi.

Çin Bilimler Akademisinde görevli Profesör Jingmai O'Connor, kehribarın içinde 99 milyon yıl bozulmadan kalan fosilin, bugüne kadar karşılaştığı en tuhaf örnek olduğunu açıkladı.

 

Myanmar'da 99 milyon yıllık dinozor fosili keşfedildi

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