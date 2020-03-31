Myanmar'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Dünya genelinde koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı, her geçen gün artıyor.

Bilanço ağırlaştıkça insanların korkusu giderek büyüyor.

İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

Myanmar'da Sağlık ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs testi pozitif çıkan burun kanseri hastanın, Yangon kentinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, Avustralya'da bir aydır tıbbi tedavi gören 69 yaşındaki Myanmar vatandaşının, 14 Mart'ta Yangon'a döndüğü ve ülkede koronavirüs taşıdığı doğrulanan 14 kişiden biri olduğu kaydedildi.

Ölümcül koronavirüsün ilk vakaları ise Myanmar'da, 23 Mart'ta tespit edilmişti.