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Naci Bostancı: Yargı paketinde idam cezası yok

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM'nin yeni dönemi öncesi hazırlanan yargı paketinde, idam cezasına ilişkin düzenleme olmayacağını söyledi.

AA | 18.09.2019 - 07:35..
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NTV'ye konuşan AK Parti Grup Başkanı Bostancı, şu açıklamalarda bulundu:

"1 Ekim'de Meclis açıldıktan sonra ilk işimiz yargı paketi olacak. Yargı paketine ilişkin iç çalışmamızı bitirmeye çalışıyoruz, netleştirdiğimizde paketi muhalefete sunacağız. Yargı paketine ilişkin muhalefetle iyi bir çalışma yürütmek istiyoruz, ortak konsensusla paketin geçmesinden yanayız."

"İDAM CEZASI OLMAYACAK"

"2 ya da 3 gün içinde kendi iç bünyemizdeki çalışmayı tamamlarız önümüzdeki hafta çalışmayı muhalefet sunmayı planlıyoruz. Yargı paketinin içinde ‘idam’ cezası yok. "

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