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Naci Görür: Adalar fayı çatırdadı

Prof. Dr. Naci Görür, Yalova açıklarında meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin Adalar fayı ile alakalı olduğunu söyledi.

DHA | 09.03.2020 - 01:13..
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Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, dün Yalova açıklarında meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremin, Adalar Fayı’nın güneydoğu ucundan çatırdadığının işareti olabileceği uyarısında bulundu.

MARMARA DEPREMİNİ HATIRLATTI

Depremin yerinin 1999 Marmara depreminde Kuzey Anadolu Fayı’ndaki (KAF) kırılmanın Marmara’da durduğu yere yakın olduğunun altını çizen Görür, Twitter hesabından şunları yazdı:

"Yalova açıklarında olan 4 büyüklüğünde deprem olasılıkla Adaların güneyinden geçen fay zonu üzerinde veya yakınında oldu. Depremin yeri ilginç. Burası KAF’ın 1999 İzmit depreminde kırılıp Marmara’da en son durduğu yere yakın. Biliyorsunuz, Adalar'ın güneyindeki fay da kilitli ve stres biriktiriyor. Eğer bu deprem geçekten bu fay üzerinde ise Adalar Fayı da GD ucundan çatırdıyor demektir."


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