Nafakasını ödeyemeyen adam iş bulamıyor

Kırşehir'de Güvercinlik Mahallesi'nde yaşam mücadelesi veren 43 yaşındaki Musa Uğurlu, boşandığı eşinin yanında olan çocuklarını görebilmek için hurdaları ve çöpleri topluyor.

"CEZAEVİNE GİRDİM, NORMAL İŞ VERMİYORLAR"

Yaşamını sürdürebilmek için bu işi yapmak zorunda olduğunu söyleyen Musa Uğurlu, "Cezaevinden çıktım. Normal ev vermiyorlar. İşim yok. Şu an ev tutacak imkana da sahip değilim. Mart ayına kadar baraka ve arazinin sahibi bana izin verdi. Hapisten çıktıktan sonra Güvercinlik Mahallesine geldim. Mahkeme kararı ile annesinin yanında olan çocuklarımı görmek için mücadele veriyorum." dedi.

İZİNSİZ ÇOCUKLARINI GÖRMEYE GİDİNCE, İŞİNDEN KOVULDU

Çocuklarını görmek için çalıştığı iş yerinden izin isteyen ve izinsiz şekilde Hatay'a çocuklarının yanına giden Uğurlu, işinden atılma sürecini ise şu şekilde anlattı:

“Yıllardır çocuklarımı görebilmek için uğraşıyorum. 2 çocuk babasıyım. 3 yıl hapis yattım. Boşandıktan sonra bir süre nafaka ödedim ama sonra ödeyemedim. İşimden de oldum. Mahkeme 20 gün çocukların bende kalmasına hükmetti. Çalıştığım okulun müdürü izin vermeyince mahkeme kararına uyup, çocuğumu görmek için işe gitmedim. İşe gitmediğim için işten çıkarıldım. Arabam borcumdan dolayı alındı."





MAHALLE SAKİNLERİ YARDIM EDİYOR

Mahalle sakinlerinden Ersin Kaya da, mahallelerine gelen Musa Uğurlu’nun hayata tutunabilmesi için kamu da ilgili birimlerle temas halinde olduklarını söyledi.