taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8224
Euro
6.6214
Altın
1399.5
Borsa
94022.28
Gram Altın
262.045

Nagehan Alçı, Rudaw'a konuştu: Yeni bir süreç devrede

Gazeteci Nagehan Alçı, Neçirvan Barzani'nin Türkiye ziyaretinin ve Öcalan'ın mektubunun zamanlamasına dikkat çekti.

Haber Merkezi | 22.06.2019 - 02:54..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Nagehan Alçı, Rudaw'a konuştu: Yeni bir süreç devrede

Barzani'ye bağlı Rudaw televizyonunda konuşan Nagehan Alçı, Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'nin Türkiye ziyaretiyle, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları aracılığıyla İstanbul'da yenilenen seçime yönelik mektubunu yorumladı.

"BARZANİ VE ÖCALAN'LI YENİ BİR SÜREÇ"

Hem Neçirvan Barzani'nin ziyaretinin hem de Öcalan'ın mektubunun çok önemli ve iyi düşünüldüğünü belirten Alçı, "Çok güvenilir kaynaklardan teyit aldım" diyerek, Kuzey Irak'taki Barzani yönetimi ve Öcalan'ın da bir şekilde yer alacağı yeni bir sürecin devreye sokulacağını, bu süreçte, çözüm sürecindeki aktörlerin değil, yeni aktörlerin rol oynayacağı tahmininde bulundu.

Nagehan Alçı, Rudaw'a konuştu: Yeni bir süreç devrede

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ’cü kardeşler, sahte kimlikle yakalandı

FETÖ’cü kardeşler, sahte kimlikle yakalandı

3
Podolski, Ergin Ataman'ı kutladı

Podolski, Ergin Ataman'ı kutladı

3
Nagehan Alçı, Rudaw'a konuştu: Yeni bir süreç devrede

Nagehan Alçı, Rudaw'a konuştu: Yeni bir süreç devrede

0
Rum Yönetimi eski lideri Hristofyas hayatını kaybetti

Rum Yönetimi eski lideri Hristofyas hayatını kaybetti

10
Bariyerlere çarpan tırdaki domatesler kafeye döküldü

Bariyerlere çarpan tırdaki domatesler kafeye döküldü

0
Ormanda çuvalın içinde biri ölü 2 köpek bulundu

Ormanda çuvalın içinde biri ölü 2 köpek bulundu

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir