Barzani'ye bağlı Rudaw televizyonunda konuşan Nagehan Alçı, Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'nin Türkiye ziyaretiyle, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları aracılığıyla İstanbul'da yenilenen seçime yönelik mektubunu yorumladı.

"BARZANİ VE ÖCALAN'LI YENİ BİR SÜREÇ"

Hem Neçirvan Barzani'nin ziyaretinin hem de Öcalan'ın mektubunun çok önemli ve iyi düşünüldüğünü belirten Alçı, "Çok güvenilir kaynaklardan teyit aldım" diyerek, Kuzey Irak'taki Barzani yönetimi ve Öcalan'ın da bir şekilde yer alacağı yeni bir sürecin devreye sokulacağını, bu süreçte, çözüm sürecindeki aktörlerin değil, yeni aktörlerin rol oynayacağı tahmininde bulundu.

Nagehan Alçı, Rudaw'a konuştu: Yeni bir süreç devrede