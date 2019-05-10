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Nagehan Alçı'ya göre YSK'nın kararı tutarlı değil

Habertürk yazarı Alçı, aynı zarftaki dört oydan sadece birinin geçersiz sayılmasını mantıklı bulmadığını yazdı.

Haber Merkezi | 10.05.2019 - 11:15..
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Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimleriyle ilgili aldığı karar, tartışmalara neden oldu.

Aynı zarftan çıkan dört oydan sadece birinin iptal edilmesini kabul etmeyen CHP, İstanbul'un 39 ilçesindeki tüm seçimlerin iptal edilmesi için YSK'ya başvuruda bulundu.

"MANTIKLI VE TUTARLI GÖRMÜYORUM"

Konuyla ilgili tartışmalara Habertürk yazarı Nagehan Alçı da katıldı.

Alçı, bugünkü yazısında "Aynı zarfa koyarak attığımız dört oydan üçünün geçerli olup birinin iptal edilmesini ben de hukuken mantıklı ve tutarlı görmüyorum. Ancak top YSK’da. Son kararı YSK verecek." ifadelerini kullandı

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