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Nail art nedir

Tırnak süsleme sanatı olan nail art, son zamanlarda oldukça ilgi çeken, tırnakların çeşitli desenlerle süslenerek daha ilgi çekici ve daha bakımlı görünmesini sağlar.

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Yapımı oldukça basit olan nail art için hayal gücünüzü kullanmanız yeterli. Sevdiğiniz deseni, objeyi istediğiniz renk seçeneği ile tırnağınıza işlemeniz mümkün.

İLK AŞAMA

Nail art yapımına başlamak için ilk aşamada, ön bakım adı verilen tırnak bakımı yapılmalı. Evde yapılacak basit bir manikür ile tırnakların ölü etlerden ittirme ya da kesme ile arındırılması ve temizlenmesi gereklidir.

Nail art nedir

İKİNCİ AŞAMA

Diğer aşama, tırnağa baz oje sürülmesidir. Bakımı yapılan tırnağa şeffaf ince bir baz oje sürülür. Böylece üstüne sürülecek ojenin rengini daha iyi vermesi sağlanır. Baz oje iyice kuruduktan sonra asıl süsleme işlemine başlanır.

Süsleme işleminde klasik ojelerin yerine daha pigmentli ojeler tercih edilebilir. Fakat klasik ojelerin kullanılmasının da bir sakıncası yoktur. İstenilen şeklin veya desenin verilmesi için bu işlemi kolaylaştıracak çeşitli fırçalar vardır.

Nail art nedir

Bu fırçalar genellikle ince uçludur. Fırçalar sayesinde puantiye, kelebek, çiçek gibi çeşitli desenlerle tırnaklar süslenebilir. Burada yaratıcılıkla doğru orantılı olarak istenilen şekil veya desen ortaya çıkarılabilir.

Son aşama, koruyucu ojenin sürülmesidir. İstenilen desen yapıldıktan sonra bir süre beklenir ve kuruması sağlanır. İsteğe bağlı olarak çeşitli taşlar yapıştırılarak, daha gösterişli bir görünüm de verilebilir. Daha sonra yapılan desenin kalıcı olması için, tırnak üzerine şeffaf bir oje, koruyucu olarak sürülür ve kurutulur. Böylece nail art sanatı gerçekleştirilmiş olur.

Bu sayede gösterişli ve daha bakımlı tırnaklara sahip olabilirsiniz.

Nail art nedir

Nail art nedir


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