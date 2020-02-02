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Nakliyat firmasına gelip, 25 bin liralık malzeme çaldılar

Eyüp’te nakliyat firmasına müşteri kılığında gelen 3 kişi, yaklaşık 25 bin liralık tekstil malzemesini çalıp olay yerinden kaçtı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA | 02.02.2020 - 09:31..
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İstanbul Eyüp'te, bir nakliyat fırmasının deposuna gelen 3 kişi, çalışanların içeride olmalarını fırsat bilerek gözlerine kestirdikleri çuvalların önüne araçlarını çekti.

MÜŞTERİ KILIĞINDA GELİP, TEKSTİL MALZEMESİ ÇALDILAR

Müşteri gibi davranan hırsızlar, yaklaşık 25 bin lira değerinde çorap ve tekstil malzemesi olan depodan önce ikisi perdeyle kaplı bölümden ilk çuvalı aldı. Daha sonra büyük bir çuvalı da ticari araca yükleyen zanlılar, olay yerinden kaçtı.

Yaklaşık 15 dakika sonra tekrar firmaya gelen zanlılar, bu kez çalışanların dikkati sayesinde hırsızlık yapamadan kaçmak zorunda kaldı.

Nakliyat firmasına gelip, 25 bin liralık malzeme çaldılar ViDEO

Nakliyat firmasına gelip, 25 bin liralık malzeme çaldılar


DÜKKAN ÇALIŞANLARI DURUMU FARK ETTİ

Dükkanda bulunan çalışanlar kamerayı inceledikten sonra hırsızlığı fark etti ve çalışanlar araçlarına binip hırsızları takip etmek için yola çıktı. Çalışanlar hemen jandarmaya haber verdi.

KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

Jandarma ekipleri daha önce de sabıkaları bulunan şahısları teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler 4 farklı sahte plakayla kaçtıkları tespit edilen hırsızlardan 2 kişinin kimliğini tespit etti. Jandarma kaçan hırsızları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Nakliyat firmasına gelip, 25 bin liralık malzeme çaldılar


"MÜŞTERİ OLARAK GÖRDÜĞÜMÜZ İÇİN İLGİLENMEDİK"

Yaşanan olayı anlatan iş yeri sahibi, "Olay günü o sıralarda biz ofisteydik. Diğer arkadaşlar da mal yüklemekle uğraşıyorlardı. İçeride kendi müşterilerimizle iş için koştururken hiçbir şekilde fark etmedik ticari araç arkadaki rampaya yaklaştı. Müşteri profiliyle baktığımız için ilgilenemedik, bu kişiler 15 dakika sonra muhtemelen çaldıkları çuvalları bırakıp tekrardan geri geldiler." ifadelerini kullandı.

Nakliyat firmasına gelip, 25 bin liralık malzeme çaldılar


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