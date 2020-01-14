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Nakliye dolandırıcısı Şanlıurfa'da yakalandı

Denizli’den tıra yüklediği malları götüreceği adres yerine Şanlıurfa’ya getirip bir depoda saklayan şahıs, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

İHA | 14.01.2020 - 16:12..
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Nakliyecilik yapan Ş.K., Denizli’den piyasa değeri 400 bin lira olan konfeksiyon malzemesi tıra yükleyerek, başka bir adrese götürmek için yola çıktı.

Malzemeleri belirtilen adrese götürmeyen şahıs, Şanlıurfa’ya getirerek Şıh Maksut Mahallesi'ndeki bir depoya sakladı.

Sürücünün kimliğini ve kaldığı adresi belirleyen Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, operasyon düzenledi.

Nakliye dolandırıcısı Şanlıurfa'da yakalandı

DEPODA SAKLAMIŞ

Operasyonda Ş.K., gözaltına alınırken çalınan malzemeler depolanmış halde bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs Nitelikli Dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Nakliye dolandırıcısı Şanlıurfa'da yakalandı

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