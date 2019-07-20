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Nakliye için verdiği kurbanlıkları çalındı

Tokat'ta hayvan sahibi Murat Sevük, hayvanlarını Antalya'ya taşımak için bir nakliye firmasıyla anlaştı. Tıra yüklenen 350 bin liralık hayvanlara ulaşılamıyor.

AA | 20.07.2019 - 15:24..
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Tokat'ta hayvan besiciliği yapan 35 yaşındaki Murat Sevük, 350 bin lira değerindeki hayvanlarını Kurban Bayram öncesi Antalya'ya getirmek istedi.

NAKLİYE ŞİRKETİYLE ANLAŞTILAR

Kepez Belediyesinin Çamlıca Mahallesi'ndeki hayvan pazarından yer kiralayan Sevük, kentteki bir nakliye şirketiyle anlaştı.

Nakliye için verdiği kurbanlıkları çalındı

ANTALYA'YA DOĞRU YOLA ÇIKTILAR

Şirket tarafından kiralanan tıra, 350 bin lira değerindeki 25 büyükbaş hayvanını yükleyen Sevük, şirkete ait başka bir besicinin hayvanlarının bulunduğu tır ile Antalya'ya doğru yola çıktı.

Hayvan pazarında hayvanlarını bekleyen Sevük, aracın gelmemesi üzerine endişeye kapıldı ve nakliye şirketi yetkililerine ulaştı.

Kurbanlık hayvanların çalındığı iddiası VİDEO

BİZ DE TIRA ULAŞAMIYORUZ

Yetkililerden, "Biz de tıra ulaşamıyoruz." yanıtını alan Sevük, durumu, Kepez İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. Jandarma, hayvanları bulmak için çalışma başlattı.

Nakliye için verdiği kurbanlıkları çalındı

HAYVANLARI BULAMAZSAK 10 YILIM HEBA OLUR

Sevük, kardeşi İdris Sevük'le birlikte hayvanlarının bulunmasını istiyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Murat Sevük, "Bu hayvanları borçla beslemiştik. Satıp borcumu ödeyecektim. Bir yıldır hayvanları beslemek için neredeyse ahırda yatıyorduk. Beş çocuğumun rızkı kayboldu. Hayvanlarımı bulamazsak benim 10 yılım heba olur." diye konuştu.

Nakliye şirketi yetkilisi H.Ç. ise tırın şirketlerine ait olmadığını, bu iş için şoförüyle birlikte aracı kiraladıklarını öne sürdü.

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