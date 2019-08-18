Naomi Watts, yeni GOT'un setinde görüntülendi

Twitter’da ortaya çıkan fotoğrafta Naomi Watts, dizinin İtalya’nın Gaeta kentindeki setinde kostümü içinde görünüyor.

AZOR AHAİ'NİN EŞİ NİSSA NİSSA MI OLACAK

Watts, “Karanlık bir sır saklayan karizmatik ve asortik bir simayı” canlandırıyor ve karakteri gözden çıkarılan pek çok şeye ciddiyet kazandırıyor.

AK GEZENLERİ BOZGUNA UĞRATAN KILIÇ

Dizinin hayranları Watts’ın kadim kahraman Azor Ahai’ın karısı Nissa Nissa’yı canlandırabileceği tahmininde bulunuyor. Işık Lordu Azor Ahai “Işık getiren” adını verdiği sihirli bir kılıç yaptı ve bu kılıç Ak Gezenler’i bozguna uğratmak için kullanıldı.

DİZİNİN DİĞER BAŞROLLERİ

Dizide Watts’la birlikte Naomi Ackie, Josh Whitehouse ve Harry Potter’ın yıldızı Miranda Richardson da yer alacak.

Watts daha önce dizi hakkında yaptığı açıklamada, Game of Thrones’un spin-off projesinde yer almanın hem heyecan verici hem de korkutucu olduğunu dile getirmişti.