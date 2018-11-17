Napolyon'un Waterloo Savaşı'dan geriye kalan şapkası

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Fransız devlet adamı Napolyon, kariyeri boyunca, elde ettiği üstün başarıları ile savaş tarihinin en önemli öncülerinden oldu. Kimi zaman hataları ve ünlü sözleriyle de sık sık gündeme geldi. Para, para, para dedi; yaptığı savaşlarla tüm Avrupa’yı da etkiledi. Napolyon için çanlarını çalan tüm bu rönenans devri, 18 Haziran 1815 tarihinde gerçekleşen ve imparatorun son savaşı olan Waterloo ile son bulmuştu. Milyonluk meşhur şapka konusuna, ufak bir tarihi hatırlatmadan sonra geleceğiz.

DÜNYANIN KADERİNİ DEĞİŞTİREN WATERLOO SAVAŞI

Victor Hügo’nun bir lafı vardır: ''Waterloo bir savaş değil, dünyanın yüzünün değişmesidir’’ diyor. Bu savaş başta Avrupa’nın ve beraberinde dünya kaderinin bel kemeğini etkileyen bir olaydı. Tarihçiler yıllardır Napolyon gibi bir imparatorun efsanevi ordusunun bu savaşı nasıl kaybettiğini sorgular. O dönemlerde Napolyon ve efsanevi ordusu etrafa korku soluyor ve savaş kaybetmiyordu. Önüne çıkan orduyu devirip istediği yeri fetheden ordu tarih yazıyordu. Fakat, Napolyon kış mevsiminde Rusya’ya girmeye çalışmış ve malum sonuçla karşılaşmıştı. Fransız imparatoru büyük yenilgiye davetiye çıkarmaya başlamıştı bile.

NAPOLYON'UN SONUNU GETİRDİ

Belçika'nın Waterloo kasabasından ismini alan savaş İngiltere-Prusya ittifakı ile Fransa arasında gerçekleşti. Fransa'nın kuzeydoğusuna doğru saldırmayı düşünürken Napolyon onlara Belçika'da bir engelleyici saldırıda bulundu, sonrasında bu Waterloo Savaşı'na dönüştü. Napolyon hücumda ne kadar usta bir generalse, Wellington dükü Arthur Wellesley de savunmada o kadar ustaydı. Öncelikle İngiliz ordusuyla karşılaşan Napolyon, üstün görünürken süvari birliklerinin yanlış bir manevrası hemen hemen savaşı İngilizlerin lehine çevirdi, daha sonra Prusyalıların İngilizlerin imdadına koşmasıyla da Napolyon ve ordusunun sonu oldu. Fransa monarşisinin yeniden kurulduğu bu muharebe sonrasında, Napolyon 1821 yılında öleceği Saint Helena Adasına sürgüne gönderildi.

O SAVAŞTAN GERİYE NAPOLYON’UN MEŞHUR ŞAPKALARI KALDI

Napolyon, kariyeri boyunca aynı tarzda, yaklaşık 120 şapka giydi: iki karakteristik köşesi olan kaşe görünümlü şapkaların yelken şeklinde bir tasarımı vardı. Keçeli kunduz kürk ve deriden yapılmış, büyük çoğunluğu Fransız stiliydi. İnternette dolanan Napolyon fotoğraflarında sık sık bu şapkaları görmüşsünüzdür.

Geçtiğimiz yıllarda Napolyon Bonapart'ın savaşlarda taktığı 2 adet şapka, Fransa'nın Lyon şehrinde açık artırma için görücüye çıkmıştı. İşte bu şapkalardan biri, imparatorun Waterloo Şavaşı’nda taktığı şapkaydı. Ölümünden yaklaşık 200 yıl sonra bulunan şapka 30 bin ile 40 bin euro arasında değer biçildi. Geçtiğimiz Haziran ayında Lyon’da düzenlenen açık artırmada 350 bin euro’ya (1.9 milyon TL) alıcı bulan şapkanın savaştan karlı çıkan tek sonuç olduğu kesin.

DAHA ÖNCE DE SATILMIŞTI

Güney Kore tarım ve gıda devi Harim'e Napolyon'a ait bir başka şapkayı Monaco Kraliyet Ailesi'nin koleksiyonundan yaklaşık 2 milyon euroya satın almıştı.