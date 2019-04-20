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Nargile tütünü kaçakçılığı yapan örgüte büyük baskın

İstanbul polisi, ülke çapında nargile tütünü kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

İHA | 20.04.2019 - 10:20..
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Operasyon kapsamında 86 ayrı adrese yapılan baskınlarda 25 ton kaçak nargile tütüne ele geçirildi, 56 kişi gözaltına alındı.

EN BÜYÜK TÜTÜN KAÇAKÇISI ÖRGÜTE OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, nargile tütünü kaçakçılığı yapan 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Soruşturma kapsamında F.D.’nin suç örgütü lideri olduğu A.O, S.D. ve G.K.’nin ise yönetici konumunda olduğu bilgisine ulaşıldı. Şahısların tütün mamulü kaçakçılığından yüklü miktarda gelir elde ettikleri ve nargile tütünü imalathaneleri kurdukları öğrenildi.

Nargile tütünü kaçakçılığı yapan örgüte büyük baskın

5 AYDIR TAKİP EDİLİYORLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlü ekiplerince, 5 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alınan çeteye yönelik 20 Nisan’da sabaha karşı operasyon başlatıldı. İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Muş, Tekirdağ, Adıyaman, Ağrı, Mardin, Van ve Kahramanmaraş olmak üzere 11 ilde, 86 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 56 kişi gözaltına alındı.

Nargile tütünü kaçakçılığı yapan örgüte baskın VİDEO

Nargile tütünü kaçakçılığı yapan örgüte büyük baskın

TONLARCA TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

Suç örgütünün, ülke çapında kaçak nargile işini yapan en büyük örgüt olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin belirlenen adreslerdeki arama ve gözaltı işlemlerinin halen devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan yapılan baskınlarda; 25 ton 648,0 kilogram kaçak nargile tütünü, 50 kilogram yaprak tütün, 7 bin 200 adet doldurulmuş makaron, çok sayıda nargile tütünü imalat malzemeleri ve kaçakçılığın naklinde kullanılan 17 adet araç ele geçirildi.


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