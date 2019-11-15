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Narko-Kıran 56 operasyonunda 47 kişi yakalandı

Siirt merkezli Narko-Kıran operasyonunda 124 kilo uyuşturucu ele geçirilirken 47 kişi de gözaltına alındı.

DHA | 15.11.2019 - 14:51..
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Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Siirt merkezli, Diyarbakır, Batman ve Mersin'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen Narko-Kıran 56 operasyonuna 525 güvenlik mensubu katıldı.

124 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, çok sayıda adreste ve arazide yapılan aramada yaklaşık 124,5 kilo uyuşturucu, 16 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı, cam pipo, kova, enjektör, ruhsatsız tabanca, 16 tabanca fişeği ve 46 cep telefonu ele geçirildi.

Siirt merkezli 4 ilde 'Narko-Kıran 56' operasyonu: 47 gözaltı -1

7 KAMU GÖREVLİSİ 47 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Malzemelere el koyulurken, 4 şehirde 7'si kamu görevlisi toplam 47 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifade işlemleri sürürken, adreslerinde bulunamayan 5 kişinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

Siirt merkezli 4 ilde 'Narko-Kıran 56' operasyonu: 47 gözaltı -2


Siirt merkezli 4 ilde 'Narko-Kıran 56' operasyonu: 47 gözaltı -4

Siirt merkezli 4 ilde 'Narko-Kıran 56' operasyonu: 47 gözaltı -5

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