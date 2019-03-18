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Narko köpeklerden 3 yıllık bilanço: 12 ton uyuşturucu

Van'da, narkotik madde arama köpeklerinin de desteğiyle 3 yılda, yaklaşık 12 ton uyuşturucu ele geçirdi.

DHA | 18.03.2019 - 11:23..
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Van Emniyeti, Türkiye sınırlarını geçerek Avrupa pazarına ulaşmaya çalışan uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Uyuşturucuyla savaş çerçevesinde, yaklaşık 3 yıldır düzenlenen operasyonlar kapsamında, narko köpekler de uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası haline geldi.

DEDEKTÖR KÖPEĞİ NİSA 39 KİLO EROİN YAKALADI

Nisa adlı uyuşturucu köpeği ise önceki akşam durdurulan bir araçta yaptığı aramada, koltuk döşemesi içine zulalanmış 39 kilogram eroin ele geçirildi. Son operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si adli kontrol ile serbest bırakılırken, bir şüpheli ise tutuklandı.

Narko köpeklerden 3 yıllık bilanço: 12 ton uyuşturucu

3 SENEDE 12 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

3 yılda 12 ton uyuşturucu madde, arama köpeklerinin de kullanıldığı operasyonlarda ele geçirildi. 

Son yıllarda artan operasyonlar ve yakalanan tonlarca uyuşturucu madde sonrası tacirlerin, başka güzergah arayışlarına girdiği belirlendi.

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