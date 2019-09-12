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Narkotik köpeği 'Kara' 50 kilo eroin buldu

Van'da narkotik köpeği Kara’nın da katıldığı operasyonda, bir minibüste zulalanmış 50 kilo 360 gram eroin ele geçirildi.

İHA | 12.09.2019 - 09:28..
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Van Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

MİNİBÜSTE ÇIKTI

Bu çalışmalar kapsamında Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi’nde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan minibüste, arama yapıldı.

Narkotik köpeği 'Kara' 50 kilo eroin buldu

50 KİLO 360 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik Madde Arama Köpeği ‘Kara’ ile birlikte yapılan detaylı aramada, minibüsün iç yan döşemelerine zulalanmış vaziyette 100 paket halinde toplam 50 kilo 360 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Narkotik köpeği 'Kara' 50 kilo eroin buldu

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak M.S. isimli şüpheli, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek” suçundan gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Narkotik köpeği 'Kara' 50 kilo eroin buldu

Narkotik köpeği 'Kara' 50 kilo eroin buldu

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