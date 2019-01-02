Narkotik köpeği Masha uyuşturucu satıcılarını yakaladı

Karlı ve buzlu yollar çelik örümcek ile aşılacak

1 Okulun temizlik malzemeleri öğrencilerden Adıyaman'da, bir meslek lisesinin kimya teknolojisi bölümünde okuyan öğrenciler, hem uygulamalı eğitim alıyor hem de okullarının ihtiyacı olan temizlik malzemelerini üretiyor.

2 Yaşam tarzınızı değiştirin, gebe kalma şansını artırın Gebelik dönemi, öncesi ve sonrası eşler için fazlasıyla sıkıntı yaratabilir. Nedeni gebe kalma şansının zorlanması. Yapılmaması gerekenler arasında fazla kilodan kurtulmak birinci sırada yer alıyor.

3 Danimarka'da tren kazası Danimarka'da bir köprü üzerinde tren kazası meydana geldi. Danimarka polisi, kazada en az 6 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

4 Bülent Ersoy: Banyo ve tuvalette altın kaplama var Giyim kuşamı ve pahalı takılarıyla dikkat çeken Bülent Ersoy, konser öncesi kulisinde konuştu.

5 250'yi aşkın kişi yatırımla Türk vatandaşlığına başvurdu Türkiye, vatandaşlık kanunundaki "gerekli yatırım miktarlarının" düşürülmesinden bu yana, 100 milyon dolarlık yatırım ve 250'nin üzerinde vatandaşlık başvurusu aldı.

6 İran devlet televizyonundaki yayın, işçileri kovdurdu İran'ın devlet televizyonunda yayınlanan Jackie Chan filmindeki cinsel ilişki sahnesini, sansürlemeyi unutan çalışanlar işinden kovuldu.