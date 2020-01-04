Narkotik köpeği tepki verdi yolcunun ağzından eroin çıktı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayapınar ilçesi Şanlıurfa karayolundaki Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yol kontrol uygulaması yaptı.

Ekipler durdurdukları bir yolcu minibüsünde arama yaptı.

UYUŞTURUCUYU AĞZINA SAKLADI

Arama sırasında narkotik köpeği 'Engel' yolculardan F.Ş.'ye tepki verdi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, F.Ş.'nin üzerinde yaptıkları aramada ağzının içerisine gizlediği özel olarak paketlenmiş jelatine sarılı ve içime hazır vaziyette 5 gram eroin ile 1 uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturucuya el konulurken, F.Ş. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.