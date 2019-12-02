Narkotik köpeği 'Tunga' 721 kilo esrar buldu

Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yaptığı operasyonda, İncirlik Park Alanı'nda durdurulan bir tırda uyuşturucu konusunda eğitimli köpek "Tunga" ile birlikte arama yapıldı.

Ekipler, tırdaki mobilyalar arasında 67 paket halinde 721 kilo 600 gram gram esrar buldu. Uyuşturucunun piyasa değerinin, yaklaşık 5 milyon lira olduğu belirtildi.

PAKETLERİN DIŞINA DETERJAN SÜRDÜLER

Uyuşturucu tacirlerinin, narkotik köpeğinin esrar kokusunu almaması için paketlerin dışına deterjan sürdükleri belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan Rıdvan Y. (30) ve Yılmaz Ç. (39), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.