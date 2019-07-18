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Narkotik köpeklerinin şark görevi

Sayısız başarılara imza atan hassas burunlu köpekler, eğitmen polis memurlarıyla birlikte şark görevlerini yerine getirmek için yola çıktı

DHA | 18.07.2019 - 11:11..
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde yıllarca görev yapan hassas burunlu narkotik köpekleri Kara ve Su, İstanbul'da yüzlerce uyuşturucu operasyonuna katıldı, sayısız başarılara imza attı.

İstanbul'daki görev sürelerinin sonuna gelen narkotik köpekleri, eğitmen polis memurlarıyla birlikte şark görevlerini yerine getirmek için yola çıktı. Polis memuru ekip arkadaşlarıyla yeni görev yerleri olan Van ve Erzurum'a gitmek üzere olan Kara ve Su, eğitmenleriyle birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'nda duygusal anlar yaşadı.

Narkotik köpeklerinin şark görevi

KARA'NIN VAN YOLCULUĞU

O köpeklerden Kara, yeni görev yeri Van'a gitmek üzere sabah saatlerinde polis eğitmeni tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki barınağından alındı. Önce iç hatlar terminalinde getirilen Kara, burada köpekler için hazırlanan özel seyahat kutusuna konuldu. Eğitmeniyle birlikte bilet işlemleri yapıldıktan sonra Kara'nın bulunduğu kutu, el arabasıyla taşınarak bagaj kontrol merkezine getirildi.

Kara ardından, içinde bulunduğu kutuyla birlikte uçakların bulunduğu aprona alındı. Van'a gidecek olan uçağın personeli Kara'ya büyük ilgi gösterdi. Kara'nın yeni görev yerine doğru yolculuğu, uçağın bagajına konulmasıyla başladı. Uçakta kendilerine ayrılan özel bölmelerde yolculuk yapacak olan narkotik köpekleri, başarılı meslek hayatlarına Doğu'da devam edecek.

Narkotik köpeklerinin şark görevi

1 TONA YAKIN UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRDİ

Belçika Malinois cinsi narkotik köpeği olan 9 yaşındaki Kara, 5 yıldır İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yaptı. Görevi süresince 1 tona yakın uyuşturucu madde ele geçirdi. Yine Belçika Malinois cinsi olan Su ise 1 yıldır İstanbul'da görev yaptı ve henüz 2,5 yaşında olmasına rağmen sayısız operasyona katıldı.

Narkotik köpeklerinin şark görevi

Narkotik köpeklerinin şark görevi

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