Narkoz verilerek dişi çekilen zihinsel engelli öldü

Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşayan inşaat işçisi Musa Akdemir ile Fatma Akdemir'in zihinsel engelli 3 çocuğundan bir olan 19 yaşındaki Atakan Akdemir, ağrıyan dişini çektirmek için Rize Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

HAYATINI KAYBETTİ

Doktorlar anne babaya, dişin ancak ameliyatla alınabileceğini söyledi. Akdemir, anestezi verilerek uyutuldu ve diş ameliyatla alındı. Ancak Atakan Akdemir iddiaya göre uyanmadı ve fenalaştı. Doktorların müdahale ettiği gencin, kalp krizi geçirdiği belirlendi. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan ve burada belli bir süre tutulduktan sonra hayatını kaybeden Atakan'ın ailesi, doktor ihmali olduğu gerekçesiyle Sağlık Müdürlüğü'ne şikayetçi oldu.

"NARKOZ TETİKLEME YAPTI"

Baba Musa Akdemir, ''Ağrıyan dişi için dün çocuğumun hastaneye yatışını gerçekleştirdik. Saat 12.20’de ameliyata alındı, 3 saat sonra ameliyattan çıktı. Saat 17.30’a kadar ayılmadı. Narkoz tetikleme yapmış, çocuğun kalbi durmuş. Doktorlardan şikayetçiyiz." dedi.

DAHA ÖNCE DE 5 DİŞİNİ ÇEKTİRDİ

Oğlunun daha önce de 5 dişinin ameliyatla alındığını anlatan Fatma Akdemir ise "Ameliyattan çıktıktan sonra çocuğumun yanına gittim. Gözleri kapalı, bitkin halde elini hareket ettirmek istedi. Anlamsız sesler çıkardı. Yanlış bir şeyler oldu. Çocuğuma fazla narkoz verildi diye düşünüyorum. Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Hayat bu kadar ucuz olmamalı." diye konuştu.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SORUŞTURMA AÇTI

Konuya ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı. Rize Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin, ihmal iddialarını araştırarak, rapor hazırlayacağı öğrenildi.