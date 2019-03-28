Narkozun etkisiyle gerçek adını söyleyip yakayı ele verdi

27 Aralık 2017'de Çukurova ilçesine bağlı Belediyevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda, Serhat Aydemir, hastane önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede de hayatını kaybetti.

CİNAYETİN ASIL ELE BAŞI İÇİN YAKALAMA KARARI ÇIKMIŞTI

Hastane önünde meydana gelen cinayet olayının zanlıları Engin U., Merve D., Ferhat O., Muhammed O., H.B.D. (17), Orhan S. ile Ali S.'yi gözaltına aldı. Zanlılar sorgulanıp adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Engin U., Merve D., Ferhat O., Muhammed O. ve H.B.D. (17) ilk etapta tutuklanırken, Orhan S. ve Ali S. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraklıdı.

Zanlılara 6. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. İlk duruşmada Ferhat O. da tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Bu arada cinayetin asıl faili olduğu iddia edilen Abdulkadir S.'nin ise yakalanması için karar çıkartıldı.

BULMAK ZOR OLMADI, NARKOZLUYKEN KENDİ ANLATTI

Katil zanlısı ise Antalya'ya kaçarak, burada sahte kimlikle yaşamaya başladı. Ancak bir süre sonra Abdulkadir S. trafik kazası geçirdi. Zanlı bunun üzerine Antalya'da kendisine bakacak kimse olmadığı için Adana'ya ailesinin yanına geldi. Adana'da bir hastanede kazadan dolayı ameliyat olmaya giden zanlı, burada sahte kimlikle işlem yaptırdı.

''BENİM ADIM SAHTE, İSMİM ABDULKADİR''

Narkoz alıp ameliyata giren zanlı, ameliyattan sonra narkozun etkisiyle hemşireye gerçek adını söyledi. Ancak hemşire kayıtlarda hastanın isminin değişik olduğunu görünce hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, zanlının parmak izinden cinayetten aranan Abdulkadir S. olduğunu tespit etti.

TUTUKLANDI

Zanlı tedavisinin ardından gözaltına alınıp emniyete getirildi. Sorgulanan Abdulkadir S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.